Калуга, 21 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Референдум по вопросу вхождения в состав Российской Федерации для граждан ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей бывш. УССР, состоится в Калужской области с 23 по 27 сентября. Об этом 21 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Правом на участие в референдумах обладают граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Херсонской и Запорожской областей бывш. УССР, достигшие возраста 18 лет. Для жителей указанных регионов, находящихся на территории Калужской области, с 23 по 27 сентября будут работать участковые избирательные комиссии. Место нахождение комиссий: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, время работы — с 08:00 до 20:00. Телефон горячей линии: 8 (4842) 76-82-66, время работы — с 08:00 до 20:00. Бесплатный многоканальный телефон: 8 (800-20) 0-00-20.

«Обеспечим все необходимое для того, чтобы жители Донбасса и освобожденных территорий, которые сейчас находятся в Калужской области, смогли принять участие в референдуме по включению ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Каждый из них сможет реализовать право самостоятельно определить свое будущее», — отметил губернатор Владислав Шапша.