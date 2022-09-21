Москва, 21 сентября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Создание в США должности посла по особым поручениям в Арктике является свидетельством значимости Арктического региона во внешней политике США. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в опубликованном 21 сентября интервью РИА Новости.

Santiago Casuriaga МИД России

«Воздержусь от оценки решения Вашингтона об учреждении должности посла по особым поручениям по Арктике. Очевидно, что это является свидетельством значимости Арктического региона во внешней политике США», — отметил Корчунов.

Кроме того, по его словам, Россия готова к конструктивным контактам с представителями всех арктических стран, включая США, для поддержания низкой военно-политической напряжённости и обеспечения устойчивого развития Арктического региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поскольку изменение климата нагревает Арктику, а Россия и Китай выдвигают свои претензии, регион оказался втянутым в геополитику. На этом фоне президента СШАДжо Байден планирует учредить новую должность посла по особым поручениям, ориентированную на Арктический регион.

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