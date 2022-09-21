Москва, 21 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Государственная дума получила уведомление о проведении частичной мобилизации для участия в специальной военной операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Президент России принял решение о проведении частичной мобилизации. В соответствии с федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» Государственная дума получила уведомление, направленное нашим президентом в парламент», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Ранее о получении уведомления о частичной мобилизации проинформировала Совфед спикер палаты парламента Валентина Матвиенко.