* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 21 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестоко пытали четырёх мирных жителей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали этих людей 20 сентября на рынке уезда Дара, а затем подвергли их пыткам.

Радикалы уложили их на землю и нагромоздили на их ноги камни до такой степени, что из них пошла кровь. По данным источников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытали этих людей по обвинению в хранении оружия, хотя они являются гражданскими лицами.

Ранее радикалы арестовали, пытали, а в некоторых случаях и расстреляли сотни мирных жителей Панджшера.

Миссия ООН в Афганистане, спецдокладчик ООН и некоторые посольства обвинили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в совершении военных преступлений в провинции Панджшер.