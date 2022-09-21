Москва, 21 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РоссииАлександр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по сообщению о жестоком обращении с детьми в противотуберкулезном диспансере в Уфе. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Сообщается, что Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по БашкирииИльясу Масаллимову доложить об обстоятельствах произошедшего.

«Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе следователи организовали проверку информации о жестоком обращении с детьми и ненадлежащих условиях в республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере.

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