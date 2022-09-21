Иркутск, 21 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Четыре модельные библиотеки создадут в Иркутской области в 2023 году, сообщает 21 сентября телеграм-канал правительства региона.

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В рамках национального проекта «Культура» из федерального бюджета на эти цели направят 35 млн рублей. Новые библиотеки появятся в Усть-Куте, Саянске, Слюдянском районе и Братске.

«Мы рады, что ежегодно входим в число победителей и получаем федеральную поддержку. Это большая возможность для библиотек, в том числе небольших сельских, обновить свое пространство, закупить новую мебель, современное оборудование, пополнить книжные фонды. Так библиотеки становятся центром притяжения жителей, местом проведения интеллектуального, творческого досуга, где главными ценностями, по-прежнему, остаются книга и любовь к чтению», — отметила министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Иркутской области было открыто рекордное количество модельных библиотек — шесть.

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