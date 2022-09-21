Луганск, 21 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики утвердила порядок проведения голосования по вопросу воссоединения ЛНР с Россией. Об этом 21 сентября сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

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«Порядок подготовки и проведения референдума Луганской Народной Республики по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации был принят ЦИК ЛНР», — заявила она.

Кроме того, было принято решение о формировании территориальных комиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы по вопросу о воссоединении с Россией состоятся с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Ранее решение об этом приняли власти освобождённых от киевских боевиков территорий б. УССР.

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