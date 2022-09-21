Москва, 21 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В августе 2022 года расходы российского бюджета начали превышать его расходы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе пленарного заседания Совфеда.

Economy.gov.ru Максим Решетников

«Бюджетная система в целом перешла к дефициту в августе этого года, в первую очередь за счет расходования средств федерального бюджета», — пояснил министр.

Решетников отметил, что в настоящее время бюджеты всех уровней тратят денег больше, чем поступает налогов.