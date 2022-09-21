Горно-Алтайск, 21 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Снижение страховых взносов почти в два раза и ставки по налогу для цифровой отрасли привели к наглядному положительному результату. Об этом 21 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума Казань Digital week.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«За последние два года объём реализованных на рынке решений собственного производства, оказано услуг и выполнено силами российских специалистов работ вырос на 75% и превысил к концу прошлого года 2 трлн рублей», — заявил Мишустин.