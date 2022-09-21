Ижевск, 21 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. «Комиссию по частичной мобилизации на территории Удмуртии возглавлю лично», — написал в своем telegram-канале глава региона Александр Бречалов. Он заверил, что военному комиссариату республики будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

пресс-служба правительства Удмуртии Глава Удмуртии Александр Бречалов

«Удмуртия с первых дней специальной военной операции включилась в работу по отбору граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военной службы по контракту, а также по направлению добровольцев в зону проведения СВО. В первую очередь, это те люди, которые имеют боевой опыт и необходимую подготовку», — написал глава Удмуртии.

Бречалов напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что все граждане, призванные на военную службу по частичной мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих службу по контракту. Это же касается и всех мер поддержки, которые организованы на уровне республики.

Кроме того, Удмуртия готова оказывать поддерживать бойцов современной военной техникой.

«Удмуртия — особенная республика, у нас 12 военных заводов. Наши заводчане работают порой в три смены, чтобы в полном объеме выполнить гособоронзаказ и обеспечить армию качественным вооружением. И этот трудовой подвиг не менее важен, чем победы на передовой», — уверен глава Удмуртии.

Бречалов подчеркнул, что республика будет всемерно содействовать заводам региона для наращивания выпуска вооружений и военной техники, а также по развертыванию дополнительных производственных мощностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация. Поэтапно планируется привлечь на военную службу около 300 тыс. резервистов.