Пенза, 21 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Обращаясь к вновь избранным депутатам Законодательного собрания Пензенской области, губернатор региона Олег Мельниченко отметил непростую обстановку, с которой начинается работа седьмого созыва. Перед парламентариями стоят серьезные задачи развития, сообщает 21 сентября пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов, ИА REGNUM Олег Мельниченко

«Все вы слышали обращение главы государства, знаете о соответствующем указе, поэтому те задачи, которые поставил перед нами президент, они не обсуждаются, а должны быть выполнены с позиции наиболее лучшего исполнения», — подчеркнул Мельниченко.

Глава Пензенской области считает, что в условиях противостояния с Западом необходимо сплотиться, мобилизовать все созидательные силы общества, укрепить экономику, обеспечить социальную стабильность и благополучие населения.

Для обеспечения финансовой устойчивости при формировании регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов предстоит сохранить сбалансированность бюджетной системы. Все расходные обязательства должны быть выполнены, сказал губернатор.

Со слов Мельниченко, для поддержки промышленности и агропромышленного комплекса, строительной отрасли и ЖКХ, а также социальной сферы в условия санкционных ограничений требуются оперативные и нестандартные решения. В приоритете работа по нацпроектам и госпрограммам.

«Предстоит рассмотреть вопрос сохранения этих льгот и изменения критерия многодетности. Имеется в виду — увеличение возраста детей в многодетных семьях — с 18 лет до 23 лет, при условии их очного обучения в образовательных учреждениях. Это позволит продлить социальную помощь детям еще на пять лет, облегчит материальное положение многодетных семей», — заключил глава Пензенской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на военную службу будут призваны около 300 тыс. резервистов.

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