Австралия, 21 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В среду 21 сентября на западном побережье острова Маккуори в австралийском штате Тасмания обнаружена стая из 230 черных дельфинов, и, по сообщению австралийских властей, в живых осталось около половины животных, передает агентство France-Presse.

David Stanley Океан

Аэрофотоснимки показали страшную картину: десятки млекопитающих, называемых также гриндами, с блестящей черной кожей разбросаны по длинному пляжу вдоль линии прибоя, где холодный южный океан встречается с песком.

Местные жители накрывали выживших дельфинов одеялами и обливали их водой, чтобы поддержать их жизнь, в то время как другие животные поблизости тщетно пытались вернуться в воду, но многие уже не шевелились.

«Киты выбросились в районе гавани Маккуори, — сообщили в департаменте природных ресурсов и окружающей среды штата. — По-видимому, около половины животных пока еще живы».

По словам чиновников, на место происшествия направляются специалисты по охране морской среды и персонал со спасательным оборудованием. Они постараются выпустить в воду тех дельфинов, у которых еще достаточно сил, чтобы выжить, и отбуксируют туши погибших подальше в океан, чтобы не привлекать акул в этот район.

Крупнейшая в истории страны гибель черных дельфинов произошла почти два года назад, когда в гавани Маккуори выбросились на берег почти 500 животных. Тогда погибло 300 гринд, несмотря на усилия множества добровольцев.