21 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Анатолий Кошкин, , 12:49 — REGNUM Япония уже давно претендует на место постоянного члена Совета Безопасности ООН, стремясь, как заявляют в Токио, привести в соответствие ее экономическую мощь с политическим влиянием в мире. Для этого японские эмиссары довольно интенсивно обрабатывают правительства стран — постоянных членов СБ ООН. Предпринимались попытки склонять к согласию с расширением Совбеза за счет новых членов, включая Японию, и российских лидеров.

Кисида Фумио. Премьер-министр Японии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Токио проявил особую активность в мае 2005 г., когда совместно с партнерами по так называемой четверке — Бразилией, Индией и ФРГ — распространил проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в соответствии с которым предлагалось в том же году обеспечить расширение СБ ООН до 25 членов.

По сути дела, о том же говорил на открывшейся 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Японии Фумио Кисида, который выступил «за реформу СБ ООН и за укрепление функций организации».

«Для основанного на верховенстве закона мирового порядка необходима концентрация сил и знаний. Для осуществления этого во что бы то ни стало необходима реформа ООН, укрепление функций ООН», — сказал Кисида.

«Для того чтобы вернуться к философии и принципам ООН, необходима реформа ООН, включая реформу Совета Безопасности, а также укрепление функций ООН, включая принцип нераспространения ядерного оружия», — цитирует японского премьера РИА Новости.

В качестве второго принципа Кисида назвал «осуществление ООН продвижения концепции верховенства закона в международном сообществе». Третьим принципом он назвал «обеспечение безопасности человека в новой эпохе».

Совет безопасности ООН Kremlin.ru

Кисида призвал не только к «обсуждению ради обсуждения о реформе СБ ООН», который, по его словам, показывает свою нефункциональность, но и «к действиям, направленным на реформу».

Имея в виду свое государство, японский премьер заявил:

«Среди непостоянных членов СБ ООН есть страны, которые проявляют желание реформировать (Совбез организации). Без переговоров нет реформы. Необходимо начать переговоры о формулировках».

Наиболее откровенно о своих планах говорил Кисида в марте сего года в японском парламенте. Тогда он заявлял о необходимости реформировать Совбез ООН, рассматривая это «отправной точкой создания нового мирового порядка». При этом не скрывалась давно вынашиваемая идея «коллективного Запада» лишить Российскую Федерацию, государство — правопреемника СССР — победителя во Второй мировой войне и соучредителя ООН — права вето при голосовании Совета Безопасности. В качестве повода к такой «реформе» использовалось вынужденное начало Российской Федерацией специальной военной операции на территории бывш. УССР.

«Агрессивные действия России — постоянного члена Совета Безопасности ООН, на котором лежит огромная ответственность за поддержание мира и стабильности международного сообщества, — говорят о необходимости создания нового мирового порядка», — говорил Кисида.

И напоминал, что Япония на протяжении долгого времени выступала за реформирование Совбеза ООН, в частности за принятие нового решения о том, кто обладает в Совете правом вето.

«Реформа Совбеза, включая вопрос права вето, является непростой задачей, но мы хотели бы и впредь, сотрудничая с другими странами, продолжать дискуссию по этому вопросу», — настаивал японский премьер, отметив, что в первую очередь Япония планирует сотрудничать с Францией, разделяющей взгляды на необходимость реформирования Совета Безопасности.

Японский зондаж имел определенные результаты. Отметим, что у российского руководства одно время существовало намерение улучшить отношения с «богатой» Японией, снизить накал её территориальных требований путем намёков на согласие рассматривать просьбу Страны восходящего солнца допустить ее в «клуб избранных». Важным с точки зрения Токио доводом в пользу вхождения в состав постоянных членов СБ ООН было то, что Япония вносила второй (после США) по величине взнос в бюджет ООН (ныне и по этому показателю ее превзошла КНР).

Здание ООН в Нью-Йорке Silje Bergum Kinsten norden.org

Однако большим минусом Японии при стремлении в постоянные члены СБ ООН является то, что в условиях бессрочного размещения на ее территории войск США и несамостоятельности в определении внешней политики существуют серьезные сомнения в обладании Японией как государством суверенностью. Неприемлемо появление в этом органе Японии для КНР и Республики Корея, которые находятся в конфронтации с Японией по проблемам послевоенного урегулирования, в частности в связи с нежеланием Токио признавать совершенные японцами в годы войны преступления.

В условиях практической войны России с НАТО, беспрецедентных экономических и иных «санкций» притязания Токио на членство в СБ ООН, еще одного сателлита и вассала США совершенно неприемлемо. Как отмечал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, идеи об исключении России из Совбеза ООН абсолютно нереальны. Причиной тому — правила этой международной организации, делающие подобный исход юридически невозможным. Для процедуры исключения из Совбеза ООН должны совпасть два условия. Первое: две трети участников Совета должны проголосовать за лишение членства. Второе: среди них должны быть голоса всех пяти постоянных членов ООН, один из которых — Россия.

«Такие предложения и идеи звучали, но они абсолютно нереальны. Без России архитектура международных отношений рассыплется», — говорил Вершинин в интервью газете «Известия».

Между тем японское правительство продолжает демонстрировать свою открытую враждебность к нашей стране, сплоченность с США и НАТО в противодействии стремлению народов республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей через референдумы войти в состав России. Выступая от имени правительства, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сделал заявление: «Проведение таких референдумов является посягательством на суверенитет и территориальную целостность [территории бывш. УССР], а также нарушением международного законодательства. Мы это не признаем и решительно осуждаем». Мацуно подчеркнул, что Япония продолжит взаимодействовать со своими партнерами по G7 в вопросах, касающихся применения санкций в отношении России и оказания помощи бывш. УССР.

Саммит G7 2022 в Германии g7germany.de

В заключение хотелось бы вновь напомнить нынешнему японскому правительству, что членством в ООН развязавшая вместе с нацистской Германией мировую бойню Япония обязана Советскому Союзу, теперь Российской Федерации. Без поддержки СССР его страна не имела бы места не то что в Совбезе ООН, а вообще в этой главной международной организации. Вопрос был настолько важен для Японии в её стремлении вернуться в мировое сообщество, что по просьбе японского правительства он был включен в качестве отдельной статьи в текст Советско-японской совместной декларации 1956 года, до настоящего времени выполняющей роль мирного договора между двумя нашими странами.

Статья 4 Декларации гласит: «Союз Советских Социалистических Республик поддержит просьбу Японии о принятии ее в члены Организации Объединенных Наций».

Ну а призывы Кисиды лишить нашу страну права вето в СБ ООН можно оценить лишь как пустую браваду, стремление выслужиться перед «старшими товарищами» из Вашингтона, выступить, как отмечал президент В. Путин, в неприглядной роли киплингского «Табаки»…