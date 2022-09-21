Лондон, 21 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Цены на газ на торгах в Европе 21 сентября колеблются у отметки $2117 за тысячу кубометров, рост составил 6,3%. Таковы данные лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Для ближайшего (октябрьского) фьючерса на хабе TTF в Нидерландах торги начались у отметки $2087,7 за 1 тыс. кубометров (+4,5%). Затем котировки ускорили темпы роста (+6,4%), и к 10:51 мск цена увеличилась до $2117.

Динамика отслеживается от расчётной цены за 20 сентября, это $2008,6 за 1 тыс. кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, рост среднемесячной расчётной цены газа в Европе наблюдается уже четвёртый месяц. В мае она составляла $1030, в июне — около $1180, в июле — около $1805, в августе — более $2450. До рекордных $3507 цена поднималась 26 августа.

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