Москва, 21 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Российский певец Андрей Губин рассказал о планах возобновить музыкальную деятельность. Его слова приводит издание Super.ru.

Vk.com/kreed58 Егор Крид

«Я думаю о том, чтобы брать разные песни и исполнять их с другими певцами, при этом давая им юмористические псевдонимы. Например, хотел бы писать для Тимати, Егора Крида, Нилетто, Рамиля», — признался Губин. Певец также отметил, что регулярно рассматривает возможность возобновления концертной деятельности, однако «болячки всё ещё мучают организм».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, рок-группа Uma2rman планирует сменить название. Так, музыканты рассматривают вариант со сменой названия на «Людмила Гурченко».