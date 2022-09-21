* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 21 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что женщина выиграла тендер на закупку угля, необходимого министерству. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

По сообщению МВД, коммерческая компания под управлением Азизы Афзали была объявлена ​​победителем в конкурсе на поставку угля, необходимого центральному аппарату министерства.

Маулави Мохаммад Садик Сиддики, глава отдела закупок министерства внутренних дел, заявил Афганскому национальному телевидению, находящемуся под контролем движения, что конкурсные торги по контрактам для МВД проводились прозрачно и все бизнесмены, как мужчины, так и женщины, имели равные права на участие.

Он сообщил, что конкурс на уголь, необходимый полиции, выиграла компания, возглавляемая женщиной-предпринимателем.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рекламирует победу женщины в тендере на поставку угля на фоне того, что за год правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) многие женщины стали домохозяйками, а школы были закрыты для учениц старше шестого класса.

Согласно сообщениям, полученным Afghanistan International, в некоторых случаях офисным служащим-женщинам приказывали оставаться дома и вместо этого приводить на работу члена семьи мужского пола.