Кострома, 21 сентября 2022, 14:18 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла проект закона, уточняющий моменты реализации программы реновации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поправки предложили депутаты Костромской областной думы.
Сейчас для владельцев жилья, попадающего под снос, предусмотрены денежные и «натуральные» компенсации. Собственник дома может получить рыночную стоимость жилья или равную по площади квартиру. Депутаты предлагают остановиться на одном из вариантов.
Также законодатели предлагают наделить правом обращаться в суд не только застройщика, но и органы местного самоуправления или государственной власти. Спор решается в таком порядке, если собственник отказывается от всех предложенных вариантов.
Костромские депутаты надеются, что до конца 2022 года закон примут в окончательной редакции.
Напомним, в Костроме тоже реализуется программа комплексного развития территорий (КРТ). Её основные цели — повышение качества городской среды, улучшение внешнего вида города, наполнение территорий социальными объектами.
В качестве площадок для реализации проекта было определено три места: участок, ограниченный Новым Бытом, 7-й и 11-й Рабочей; территория жилой застройки по проезду Судостроителей между домами 1–19 и 145 домов в пределах улиц Окружной, Димитрова, Кинешемского шоссе, проезда Новоселов. Жители первой зоны согласились с предложением, микрорайон Октябрьский назвал его «спорным» и отказался от участия. Вопрос по улице Судостроителей ещё решается.
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