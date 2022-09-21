Кострома, , 14:18 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла проект закона, уточняющий моменты реализации программы реновации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поправки предложили депутаты Костромской областной думы.

Соседство старого и нового жилья Наталья Диева

Сейчас для владельцев жилья, попадающего под снос, предусмотрены денежные и «натуральные» компенсации. Собственник дома может получить рыночную стоимость жилья или равную по площади квартиру. Депутаты предлагают остановиться на одном из вариантов.

Также законодатели предлагают наделить правом обращаться в суд не только застройщика, но и органы местного самоуправления или государственной власти. Спор решается в таком порядке, если собственник отказывается от всех предложенных вариантов.

Костромские депутаты надеются, что до конца 2022 года закон примут в окончательной редакции.

Напомним, в Костроме тоже реализуется программа комплексного развития территорий (КРТ). Её основные цели — повышение качества городской среды, улучшение внешнего вида города, наполнение территорий социальными объектами.

В качестве площадок для реализации проекта было определено три места: участок, ограниченный Новым Бытом, 7-й и 11-й Рабочей; территория жилой застройки по проезду Судостроителей между домами 1–19 и 145 домов в пределах улиц Окружной, Димитрова, Кинешемского шоссе, проезда Новоселов. Жители первой зоны согласились с предложением, микрорайон Октябрьский назвал его «спорным» и отказался от участия. Вопрос по улице Судостроителей ещё решается.

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