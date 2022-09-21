Иркутск, 21 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Отопительный сезон стартовал во всех районах Иркутской области, сообщает 21 сентября телеграм-канал правительства региона.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Во всех 42 муниципальных образованиях Иркутской области запущены 929 котельных, подключено 3 070 социальных объектов, более 18 тысяч жилых домов. На подготовку к предстоящему отопительному периоду запланировано более 4,9 млрд рублей.

Запас угля составляет 340 тысяч тонн, что составляет 169% от нормативного. Жидкого топлива заготовлено более 11 тысяч тонн, или 95% от нормативного запаса.

Сформирован аварийно-технический запас для предотвращения и ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства на сумму 394 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2022 года первыми в регионе были запущены все пять котельных самого северного — Катангского района.

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