Улан-Удэ, 21 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов принял отставку правительства республики. Сегодня, 21 сентября он официально вступил в должность руководителя региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Бурятии Заседание правительства Бурятии

Об отставке правительства объявил зампред Всеволод Мухин. Цыденов поблагодарил зампредов и министров за проделанную работу, добавив, что впереди у них стоят важные задачи и призвав продолжить работу.

«Действующий состав правительства республики продолжит работать до формирования нового. Заместители председателя правительства и министр финансов по регламенту будут проходить процедуру согласования через Народный хурал», — отметили в правительстве.