21 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Комаров, , 12:33 — REGNUM В России 21 сентября активно обсуждают подписанный президентом Владимиром Путиным указ о проведении частичной мобилизации военнообязанных. Этого решения главы государства ждали и в армии, и в политических кругах, и в целом в обществе. Разговоры о возможности её проведения шли с весны. Наконец она объявлена.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

Призыву будут подлежать граждане, которые находятся в запасе, проходили срочную службу и имеют военно-учётную специальность. Конечно же, призванные в армию граждане будут проходить перед отправкой в части дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции.

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь пояснил, что всего будет призвано порядка 300 тыс. человек. Это порядка одного процента от всего мобилизационного резерва, но даже это количество позволит существенно повысить боевую мощь Российской Федерации.

Обсуждают эту новость в том числе и на Урале. И многие из пользователей Telegram отнеслись с пониманием к этому решению.

«С Богом!» — написал Виталий К. «Наконец-то!» — добавил некий Алексей. «Ну вот и дождались, пора готовиться!» — высказался Андрей.

«Поддерживаю. Иначе нам хана, иначе нельзя. Если будет совсем плохо, в силу возраста готов встать у станка», — написал один из граждан.

Д. Моор. Ты чем помог фронту? Плакат СССР. 1941

«Господи, храни нас всех вместе с президентом!» — добавила Анастасия С. «Храни Бог всех наших воинов», — высказалась некая Вера.

Есть, конечно, и те, кто сомневается или не понимает всей важности момента. К таким кадрам обратился некий Дмитрий. «Так, мужчины, оставить разброд и шатания. Спокойно достаем военники и смотрим свою военно-учётную специальность. Потом думаем, чем можем помочь Родине», — написал гражданин.

Отдельно интернет-пользователи коснулись тех, кто сеет панику и призывает к противозаконным действиям. «Теперь белок-истеричек необходимо жёстко наказывать!» — написал Дмитрий П.

«Для всех «сливных бочков» пропиндосии и гейропы сейчас начнётся рай в интернетовских помойках. Пускай кукарекают петушки, им недолго осталось!!! Россию не победить!!!» — добавил Илья Б.

В целом интернет-пользователи понимают, что президент России принял правильное и востребованное решение по усилению боевой мощи страны. Оно было востребовано не только российской армией, но и обществом. Призывы объявить её неоднократно звучали от военных экспертов, общественных деятелей, представителей различных партий, а главное — от простых людей. Владимир Путин принял это важнейшее решение ровно в том момент, когда оно необходимо и позволит существенно усилить достижение Россией целей специальной военной операции, а также повысить безопасность страны и защитить её будущее.

Также форумчане осознают, что Россия, по сути, противостоит всему блоку НАТО. Оставаться в стороне и сваливать весь груз ответственности на контрактников и Народную милицию Донбасса больше нельзя. Наконец, граждане уверены в победе России над киевскими боевиками и над их натовскими покровителями.