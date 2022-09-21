Уфа, 21 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Башкирии начали строить завод по производству сельхозтехники. Об этом 21 сентября сообщил глава республикиРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Он сообщил, что на заводе, который строит белорусское предприятие в индустриальном парке «Уфимский», будут производить оборудование для послеуборочной обработки зерна.

Хабиров отметил, что символический старт стройке он дал вместе с премьер-министром БелоруссииРоманом Головченко. В основание будущего завода была заложена капсула.

Глава республики отметил, что этот проект дает региону высокие компетенции в сфере машиностроения.

«Это та продукция, которая нужна нашему развивающемуся сельскому хозяйству», — пояснил он.

Отмечается, что объем инвестиций в этот проект составляет свыше одного млрд рублей, здесь будут трудиться 250 человек.

«Надеемся, что первую продукцию мы увидим уже на форуме регионов России и Белоруссии, который пройдёт в Уфе в следующем году», — сообщил он.

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