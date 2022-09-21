Токио, 21 сентября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в матче первого круга турнира в Токио (Япония). Встреча продлилась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Андрей Пронин ИА REGNUM Людмила Самсонова (Россия)

Самсонова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы семь эйсов, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

Самсонова занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Рыбакина является чемпионкой Уимблдона 2022 года и 22-й ракеткой мира.

Во втором круге турнира Самсонова сыграет с китайской теннисисткой Синьюй Ван.

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