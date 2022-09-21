21 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 12:37 — REGNUM Практически все польские издания сегодня утром, 21 сентября, оперативно начали давать информацию из трансляции обращения президента России Владимира Путина, выделив ей главное место. Большинство из них приводили расширенные цитаты российского президента без комментариев, и только некоторые пропагандистские ресурсы сопровождали тезисы Путина словами о «московской пропаганде». Думаем, что в ближайшие дни Польша будет внимательно анализировать и обсуждать заявление, поступившее из Москвы. Потому что Польша — одна из тех стран, для которых оно имеет значения принципиального свойства. И вот какие.

Польша Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Первое. Можно ожидать, что польские «говорящие головы» из числа журналистов и экспертной среды не сразу оценят серьезность обращения Путина. До сих пор они постоянно убеждали себя и аудиторию в будущей победе киевского режима. Лишь единичные польские репортеры, работающие на территории б. УССР, пытались объяснять, что ресурсы киевского режима и Москвы несопоставимы, что несмотря на поставки западного оружия российские военные и части народных республик планомерно уничтожают человеческую силу и технику врага при огромных потерях последнего. Много было фантазий и о «расколе российских элит», «смертельной болезни Путина», «разрушенной экономике». Перестроиться на реалистичную оценку ситуации и спрогнозировать, какие негативные последствия ждут Польшу, польским «говорящим головам» будет трудно. Но, может быть, они хотя бы сейчас осознают, что, когда Путин и министр обороны Сергей Шойгу делают акцент на том, что Россия воюет преимущественно с Западом, это напрямую касается Польши, сделавшей из себя главного друга и помощника киевского режима? А это вызовет неизбежные последствия.

Владимир Путин, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов Kremlin.ru

Второе. Вопрос в том, как поведут себя польские политики и военные с учетом того, что Варшава не просто вложилась в политическую и милитаристскую поддержку киевского режима, но и позволила заполонить Польшу тремя миллионами беженцев из б. УССР, далеко не все из которых женщины и дети. Это огромная масса антироссийски настроенных людей, а им позволялось в стране пребывания очень многое, может начать требовать от Варшавы радикальных действий. Очевидно, что на правящую коалицию во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) также станут давить и националистические и патриотические силы с требованиями вмешаться на уровне ввода польских войск в западные области б. УССР, чтобы предотвратить бесконтрольный исход проживающих там людей в Польшу. Однако это создаст очередной риск для Варшавы. Ведь во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Ровно и Волыни есть немало вооруженных националистов, не говоря уже о военных, которые не хотели бы очередного прихода польской армии на свои земли. Они не будут равнодушно смотреть, как Польша берет под контроль эти области.

Третье. Польская экономика вступила в кризис. «Нас ждут трудные осень и зима, — пишет одно из польских изданий. — В реальном выражении поляки становятся беднее, причем ускоренными темпами, что отразится на их потребительских расходах. А они были двигателем экономики. Поэтому спрос на товары с наших предприятий упадет. Другая угроза исходит от Германии, нашего крупнейшего торгового партнера, на долю которого приходится почти 30%. По оценкам Центрального банка Германии, ВВП будет падать в третьем квартале 2022 года и резко сокращаться зимой из-за «крайне напряженной ситуации на рынке энергоносителей». Здесь мы подходим к нашей ахиллесовой пяте. Ибо если немцы боятся этого, то и мы должны дрожать от страха. Ведь наша экономика — одна из самых энергоемких в Европе». Некоторые польские эксперты предупреждают, что на сегодня Польша располагает 16 миллиардами кубометров газа, а ее годовое потребление — около 20 миллиардов. При этом в отсутствии российского газа «Польша и Германия конкурируют за один и тот же источник газа — норвежского, но как раз у наших западных соседей больше денег». И никакие танкеры с американским СПГ ситуацию не улучшат.

Газопровод Gazprom.ru

Итог. Варшаве предстоит этой осенью принять очень грамотные решения. Определенные намеки в ее адрес уже прозвучали со стороны Минска и Москвы. Как заявил на днях президент Белоруссии Александр Лукашенко, «надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение — проверить там, на месте, что это за бойцы у нас будут и какое у них оружие, значит, надо». В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров, выступая на торжественном открытии экспозиции документов по случаю 250-летия воссоединения народов России и Белоруссии, сообщил, что Москва передаст в дар Минску копии документов, посвященных разделу территории Речи Посполитой. Это очень прозрачный намек. Посмотрим, примут ли его в Варшаве к сведению. Но сегодня Польша, затаив дыхание, слушала Путина.