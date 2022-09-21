Москва, 21 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы обязаны помочь соотечественникам в Донбассе реализовать свой выбор. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил депутат Госдумы Артем Бичаев («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«В сегодняшней ситуации считаю, что мы просто обязаны помочь нашим соотечественникам реализовать тот выбор, который они сделают в ближайшие дни на референдуме. Это исторический выбор, и мы безусловно должны сделать все, чтобы он был воплощен в жизнь», — заявил Бичаев.

Он напомнил, что «восемь лет назад мы были точно в такой же ситуации, когда преступный киевский режим, пришедший к власти в результате кровавого переворота не оставил нам иного выбора».

«По итогам общекрымского референдума полуостров вернулся в родную гавань», — отметил парламентарий.