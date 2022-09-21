Тбилиси, 21 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В ходе спецоперации по освобождению заложников, захваченных в отделении «Банка Грузии» в Кутаиси 20 сентября, никто не пострадал. Об этом сообщил журналистам замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

Facebook. com/MIAofGeorgia (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Грузинская полиция

Он отметил, что мужчина, захвативший заложников, держал в руке гранату. Это сильно осложняло действия спецназа.

«Сотрудники департамента по особым заданиям смогли сделать так, чтобы он не привел в действие гранату, что была у него в руках, соответственно операция завершилась мирно, все заложники здоровы, у них нет никаких проблем», — сказал Дарахвелидзе.

Представитель МВД добавил, что после задержания злоумышленника у него, кроме гранаты, изъяли нож, огнестрельное оружие и другое имущество, опасность которого оценят в ходе экспертизы. Дарахвелидзе подчеркнул, что задержанный не относится к правоохранительным органам.

Напомним, в банке в Кутаиси в заложники попали 14 человек. Двоих удалось освободить быстро, двух других злоумышленник отпустил через несколько часов. Все остальные были освобождены с завершением спецоперации. Налётчик требовал $2 млн. Он грозился взорвать всё вокруг, если не выполнят его требования или будут штурмовать. Среди требований было и предоставить флаг России, но для чего это было нужно, осталось неизвестным.