Сеул, 21 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. По итогам 2022 года дефицит торгового баланса Южной Кореи может составить $28,17 млрд, а максимальный курс национальной валюты — 1422,7 воны за $1. Такой прогноз, как сообщает KBS, представили в Федерации корейской промышленности (FKI) по итогам опроса глав исследовательских центров 15 компаний, занятых в сфере ценных бумаг.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Ожидаемый дефицит торгового баланса является максимальным с 1956 года, когда начался сбор соответствующих данных.

Сообщается, что по мнению 40% экспертов дефицит может превысить $30 млрд. Предполагается, что улучшение ситуации предвидится лишь в начале февраля 2023 года.

Среди наиболее серьёзных рисков для экспортной отрасли страны эксперты назвали: спад мировой экономики, проблемы вокруг цепочек поставок, вызванные противостоянием США и КНР, а также рост цен на сырьё.