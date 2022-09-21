Чита, 21 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Участвовавшие в спецоперации на территории б. УССР забайкальские бойцы Олег Литвинцев и Сокто Михайлов прибыли из госпиталя Москвы утром 21 сентября, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья. В читинском аэропорту их встретили родители, а также юнармейцы, представители городской и краевой администрации.

Правительство Забайкалья Участвовавшие в спецоперации забайкальские бойцы

Руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Забайкалья Игорь Брик поблагодарил солдат за службу и прочитал стихотворение собственного сочинения. Он пожелал бойцам поскорее вернуться к обычной жизни.

«Я рад вас видеть на нашей забайкальской земле. 24-го я сам вернулся оттуда. Рад, что вы вернулись домой. Так получилось, что кто-то остаётся там, кто-то был ранен, мне повезло больше. С возвращением вас. Привыкайте к гражданской жизни, адаптируйтесь, постарайтесь снова научиться жить», — сказал Игорь Брик.

Солдаты не были на родине с января, после встречи Сокто Михайлов отправился в родной Могойтуй, а Олег Литвинцев — в Борзю.

Сокто Михайлов поблагодарил земляков за встречу: «Полгода не был дома. И так хорошо, тепло. Встречают родные, друзья, земляки. Правда, даже не ожидал такого. Хочу сказать, мы делали свою работу, это наш долг, никто кроме нас. Всем спасибо, всех обнял, победа будет за нами».

Во время лечения Сокто обучился на прапорщика и собирается продолжить службу в армии.

Напомним, вооруженные силы России вместе с подразделениями Донецкой и Луганской Народных Республик продолжают военную операцию по защите Донбасса и населения других регионов быв. УССР от агрессии террористического киевского режима. Объявлено о частичной мобилизации. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.

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