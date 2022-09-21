Во Франции поблагодарили Косово за предложенную помощь в тушении пожаров
Приштина, Сербия, 21 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 21 сентября провел прощальную встречу с послом Франции в Косово Мари Кристин Бутель, который покидает Косово по окончании трехлетнего мандата. Об этом 21 сентября сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
Иван Шилов ИА REGNUM
Косово
По данным журналистов, Свечля поблагодарил французского дипломата за активное участие в укреплении мощностей исполнительных агентств МВД Косово.
В качестве ответной любезности Бутель высоко оценила борьбу с коррупцией и преступностью в Косово, а также поблагодарила косовских силовиков за предложенную Европе помощь в тушении лесных пожаров.