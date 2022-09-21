Приштина, Сербия, 21 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 21 сентября провел прощальную встречу с послом Франции в Косово Мари Кристин Бутель, который покидает Косово по окончании трехлетнего мандата. Об этом 21 сентября сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

По данным журналистов, Свечля поблагодарил французского дипломата за активное участие в укреплении мощностей исполнительных агентств МВД Косово.

В качестве ответной любезности Бутель высоко оценила борьбу с коррупцией и преступностью в Косово, а также поблагодарила косовских силовиков за предложенную Европе помощь в тушении лесных пожаров.