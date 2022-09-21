Том Харди принял участие в соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу
Милтон-Кинс, Великобритания, 21 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Британский актёр Том Харди стал участником чемпионата по бразильскому джиу-джитсу. Об этом пишет издание The Guardian.
Цитата из к/ф «Веном». Реж. Рубен Фляйшер. 2018. США, Китай
Том Харди в роли Эдди Брока (Веном)
Соревнования были организованы в школе Oakgrove британского города Милтон-Кинс. Отмечается, что Харди выиграл все свои поединки, тем самым шокировав зрителей и оппонентов.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Том Харди сыграет в фильме «Байкеры» Джеффа Николса. Картина расскажет о банде байкеров, существовавшей в 1960-е годы.