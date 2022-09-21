Донецк, 21 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Горловку и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 21 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:20 (совпадает с мск) — н. п. Дружба — н. п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:30 боевики ВСУ обстреляли Гольмовский, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.