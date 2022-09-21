* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 21 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали не менее 14 молодых людей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Victor Арест

Согласно источникам, эти молодые люди были арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаках Верхний и Нижний Бахшихейль уезда Руха.

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Источники добавляют, что за последние несколько дней радикалы взяли под арест десятки мирных жителей в разных частях Панджшера по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления Афганистана. Среди них есть также пожилые люди и подростки.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали этот вопрос.

Следует отметить, что с прошлой недели в различных районах Панджшера происходят интенсивные боестолкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом сопротивления, в результате которых противоборствующие стороны понесли большие потери.

Судя по опубликованным отчётам, за время этих столкновений по состоянию на сегодняшний день талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытали и расстреляли 16 мирных жителей и не менее 70 пленных бойцов Фронта сопротивления.