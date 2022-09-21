Москва, 21 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в вопросе амнистии граждан, осужденных по экономическим преступлениям, считает важным учитывать все детали, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Kremlin.ru Максим Решетников

«По конкретной амнистии, безусловно, мы поддерживаем такого рода инициативы, но, как всегда, дьявол в мелочах. Поэтому надо смотреть конкретные инициативы и мы здесь готовы активно включиться и вместе с коллегами из Минюста готовы вырабатывать решения», — сказал Решетников.

Ранее замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что людей, осужденных за экономические преступления, которые преступили закон впервые и их деяние не связано с мошенничеством или финансовыми пирамидами, нужно выпустить на свободу.