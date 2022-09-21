Химки, Московская область, 21 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Химки» назначил нового генерального директора, им стал Николай Оленев. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба клуба.

ФК «Химки»

Оленев входил в оргкомитет по проведению чемпионата мира — 2018 по футболу, а также мировых первенств по хоккею, конькобежному спорту, стендовой стрельбе и других.

С 8 июня пост гендиректора клуба занимал бывший спортивный директор Дмитрий Ульянов, сменивший Владимира Габулова, который 5 мая покинул должность по семейным обстоятельствам.

«Первоочередной целью является разработка долгосрочной стратегии развития клуба. Но начнем мы с главной текущей задачи: вдохнуть новую жизнь на трибуны», — сказал Оленев.

По его словам, клуб полностью обновит формат взаимодействия с болельщиками, будет стремиться расширить аудиторию и популяризировать футбол как неотъемлемую часть жизни города.

Напомним, после 10 туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, команда набрала восемь очков.