Москва, 21 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Западные страны испытали шок от новостей о решении жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей провести референдумы по воссоединению с Россией. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 21 сентября в эфире радиостанции «Спутник».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, «западники» остервенело попытались очернить, принизить и просто поиздеваться над этой новостью, так как им ясна «необратимость процесса, собственное бессилие перед этим волевым решением людей».

«И я думаю, шок от того, что народы не сдались и их не сумели ничем сломать», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что очень эмоционально восприняла решение о проведении референдумов. Это масштабное событие, «хор, огромный, мощнейший голос людей, который наконец прорвался».

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой и Луганской Народных Республиках объявлены референдумы по вопросу воссоединения с Россией, голосования пройдут с 23 по 27 сентября. Решение о референдумах также принято администрациями Запорожской и Херсонской областей.

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