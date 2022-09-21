Москва, 21 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри среди несовершеннолетних одобряют 41% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Дети

По их мнению, настойчивый пиар отказа от рождения детей может привести к серьезным последствиям для страны, как экономическим, так и гуманитарным: «такая идеология повлечет за собой гибель цивилизации».

Чаще за запрет продвижения идей чайлдфри выступают люди, имеющие детей, — 54% против 37% бездетных. Сторонников законопроекта больше среди мужчин, чем среди женщин — 43% против 38%.

При этом 34% несогласны с запретом, считая, что рождение или не рождение детей — это свободный выбор каждого человека, и государству не следует вмешиваться в частную жизнь граждан.

Опрос проведён 15–16 сентября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 353 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) поддерживает Восстановление звания «Мать-героиня».

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