Улан-Удэ, 2 декабря, 2020, 05:20 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 250 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 19 675. Об этом утром 2 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 10 937 случаев заражения (56% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались восемь пациентов с COVID-19 (всего умерли 446 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 2015 больных. На амбулаторном лечении находятся 2500 человека, наблюдаются 10 123 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 14 714 (+380) человека.

В реанимации остаются 104 пациента в тяжёлом состоянии. В том числе 56 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 69,3% — из 2909 перепрофилированных коек заняты 2015.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за прошедшие сутки выявлено 260 новых случаев заражения коронавирусом.