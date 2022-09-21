Джакарта, 21 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Правительства Индонезии и Южного Судана подписали совместное коммюнике об открытии дипломатических отношений между двумя странами, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

Подписание коммюнике было осуществлено министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и заместителем министра иностранных дел Южного Судана на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Коммюнике открывает новую главу для Индонезии и Южного Судана в налаживании конкретного сотрудничества, которое приносит пользу обеим странам, включая экономическое сотрудничество», — заявила Ретно Марсуди.

Стороны обсудили конкретное сотрудничество в области развития инфраструктуры и нефтепродуктов. В ближайшее время будет изучено сотрудничество Индонезии и Южного Судана в нефтяной сфере.

Индонезия признала независимость Южного Судана в 2011 году.

Напомним, министр иностранных дел Индонезии приняла участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке 20–26 сентября. Планируется, что глава МИД Индонезии выступит с заявлением на сессии общих прений Ассамблеи 26 сентября и примет участие в 60 мероприятиях в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН.