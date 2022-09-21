В Севастополе МАЗ с неисправными тормозами устроил массовую аварию
Севастополь, 21 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Шесть автомобилей, в том числе два грузовика столкнулись под Севастополем 21 сентября, сообщили в пресс-службе УМВД города.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
Авария произошла около 07:30 на 11 километре автодороги Севастополь — Инкерман.
Как предварительно установлено, при спуске по автодороге грузовой автомобиль МАЗ с прицепом, из-за возникшей неисправности тормозной системы, столкнулся с пятью движущимися впереди машинами.
В результате аварии один человек погиб, четыре человека получили травмы, пострадавших госпитализировали.
Полиция проводит проверку по факту аварии.