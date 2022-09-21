Ярославль, 21 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. С 13 по 15 сентября в Ярославле состоялся Международный конкурс профессионального мастерства среди аварийно-спасательных формирований. Об этом сообщает центр общественных связей и внешних коммуникаций ПАО «Славнефть-ЯНОС».

ПАО «Славнефть-ЯНОС» Торжественное открытие

На трёхдневные соревнования заявилось 11 команд спасателей дочерних обществ ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК «Роснефть» из Москвы, Омска, Рязани и Ярославля, а также команда NIS a. d. Novi Sad из Сербии. Всего в состязании приняло участие более 60 человек.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» Торжественное открытие

Все мероприятия проходили на площадке учебно-тренировочного полигона ПАО «Славнефть-ЯНОС». В первый день соревнований состоялось торжественное открытие. Приветственное слово произнесли начальник департамента ПЭБ, ОТ и ГЗ БЛПС ПАО «Газпром нефть» Эдуард Шарафутдинов и генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

«Сегодня Ярославль стал не только столицей Золотого кольца, но и столицей спасателей, где собрались лучшие представители аварийно-спасательных формирований предприятий не только со всей России, но и дружественной нам Сербии. В ближайшие 3 дня вы продемонстрируете свои навыки и умения в нелегком деле спасения жизней. Но конкурс — это не только соревнование и выявление лучших, но и возможность перенимать опыт товарищей, строить и поддерживать партнерские отношения, сохранять и преумножать дух братства газоспасателей», — подчеркнул Николай Карпов.

В приветственном слове, обращенном к командам-участникам Эдуард Шарафутдинов отметил: «Год от года конкурс расширяет свои границы, вовлекая все большее количество участников. В рамках этих соревнований мы оттачиваем свое мастерство, что дает еще большую уверенность, что жизнь людей, трудящихся на производственных объектах, будет под надежной защитой. Желаю всем участникам здорового духа соперничества и пусть победит сильнейший!»

Соревнования включали в себя проверку теоретических знаний, различные силовые упражнения, проведение сердечно-лёгочной реанимации, организацию и проведение газоспасательных работ по эвакуации пострадавших и устранение аварийных ситуаций.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» Соревнования спасателей

ПАО «Славнефть-ЯНОС» Соревнования спасателей

По итогу соревнований 1 место среди нештатных формирований заняла команда ПАО «Славнефть-ЯНОС», 2 место — спасатели АО «Газпромнефть-МНПЗ», 3 место — нештатное формирование Омского завода смазочных материалов (ООО «Газпромнефть-СМ»). Среди профессионалов 1 место заняла команда Омского НПЗ (АО «Газпром нефть)» 2 место — команда спасателей ПАО «Славнефть-ЯНОС», 3 место формирование Московского НПЗ (АО «Газпром нефть)». В индивидуальных зачётах, а именно в прохождении теста на знание теории лучшим стал Максим Гусев — командир отделения ВГСО ПАО «Славнефть-ЯНОС».