21 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

В Сети эмоционально обсуждают последние новости, связанные со специальной военной операцией, подписчики выражают поддержку и верят в победу России над нацистским режимом.

Валерия Иванова, , 12:31 — REGNUM Телеграм-каналы заполонили комментарии после обращения президента РФ Владимира Путина и интервью министра обороны Сергея Шойгу 21 сентября. Равнодушных нет. Повылезали со своим негативным мнением «диванные эксперты», но их комментарии тонут в массе противоположных высказываний.

Победа Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вот вам и выпал шанс не в комментариях поддержать страну, а на деле, все кто ходит с символикой Z должны быть в первом ряду мобилизованных», — написала Rusya Muller.

«Хохлы, вы готовы?» — настроен seeusoon.

«Воевать так воевать», — написал пользователь под ником А оно вам Важно.

«Раскатают под ноль всю эту хохлонацистскую скверну и вернутся домой победителями», — предрекает Nick.

«Все задачи будут выполнены! Трусы и предатели пусть валят в ЕС или ещё куда, скатертью дорога! Всё будет джамбо!» — заверила Anna Nalimova.

Солдаты России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Наш президент лучший! Ни шагу назад! Поднажмём!» — написала Lusı.

«Правильно всё ВВ решил», — поддержал АК.

«Коллективный запад не оставляет выбора», — считает Елена Л.

«Мне уже с военкомата позвонили, попросили явиться», — написал Виталий.

«Зачем себя обманывать? Война — как смерть. Сколько ни готовься — всегда будешь не готов. Война просто приходит и говорит тоном, не допускающим сомнения: «Пойдем!».

Ну что ж. Пойдем», — поставил точку в комментариях Арбитр.

Как сообщало ИА REGNUM, решения, принятые президентом Владимиром Путиным, дают возможность сплотиться тем, кто выступает за Великую Россию. Так прокомментировал обращение президента к гражданам РФ губернатор Тульской области Алексей Дюмин.