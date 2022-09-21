Москва, 21 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Впервые в мире цель на расстоянии 5117 метров была поражена новой российской крупнокалиберной снайперской винтовкой ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac. Об этом 21 сентября сообщили в компании-производителе оружия ООО «Промтехнология».

Снайперская винтовка

«Задачей этих стрельб было показать возможности винтовки ORSIS-CT20 в калибре .375 CheyTac. Дистанцию в 5 117 м таким калибром «закрыли» впервые в мире», — приводит слова представителя компании ТАСС.

Также он уточнил, что у бумажной мишени был размер 3 на 3 метра, при этом расстояние между пробоинами по горизонтали составило 1,6 м — около 1 МОА (угловая минута), по вертикали — 1,2 м (меньше 1 МОА) при скорости ветра 5 м/с.

«Что подтверждает, что по одиночной цели работать — удача, а по групповой — вполне реально», — отметил представитель компании, уточнив, что такой размер мишени был нужен для того, чтобы визуально найти её на такой дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятиями концерна «Калашников» в настоящее время ведётся подготовка предложений по разработке новых десантных катеров для Военно-морского флота (ВМФ) России, а также они работают по импортозамещению для многоцелевого катера БК-16 и скоростной штурмовой лодки БК-10.