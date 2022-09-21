21 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Виктория Самойлова, , 13:18 — REGNUM Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября 2022 года. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Частичной мобилизации подлежат только те, кто отслужил, имеют боевой опыт и военную специальность.

«Родина-мать зовёт!» Иван Шилов © ИА REGNUM

В своем обращении Путин сообщил, что власти стран Запада прямо подталкивают киевский режим к переносу военных действий на российскую территорию и, не скрываясь, призывают к разгрому России.

Он также добавил, что в отношении России применяют ядерный шантаж. При этом и у России имеются такие средства. Для защиты российского народа могут быт применены все средства, которые есть в наличии.

Пользователи социальных сетей с воодушевлением восприняли эту новость.

«Вставай, страна огромная!» — такие и подобные комментарии оставляют пользователи в соцсетях под видеообращением президента страны.

«Наконец-то. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами», — припоминают пользователи заключительную фразу выступления народного комиссара иностранных дел СССР заместителя председателя Совнаркома СССР члена Политбюро ЦК ВКП (б) Вячеслава Молотова, в котором он официально сообщил советскому народу о нападении нацистской Германии на Советский Союз и объявил о начале Отечественной войны против агрессора.

Вячеслав Молотов

«Да, это неизбежная необходимость. Иначе нас всех ждет гибель под нацистским сапогом», — такое мнение высказала Валентина Р.

«Я за! Нужно уже давно опять напомнить Западу, что не надо к нам с мечом ходить», — сообщил Николай В, припомнив крылатое выражение, возникшее после художественного исторического фильма «Александр Невский» С. М. Эйзенштейна. И с ним соглашается Никита П.: «Какая же все-таки у Запада короткая память. Раз в сто лет, видимо, нужно освежать их память».

«Президент, мы с тобой, уж очень большой груз на твоих плечах!» — написал Михаил С. С ним соглашается Виталий У., припомнив строчку из песни «Священная война»: «Ведь чем скорее произойдёт «Вставай, страна огромная», тем будет лучше».

«Последнее предупреждение сделано! Поддерживаем нашего Президента! Победа будет за нами!» — написал в своем телеграм-канале экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Пользователи считают, что после частичной военной мобилизации должна идти всеобщая мобилизация российского общества, иначе страну ждут все те же проблемы, что и сейчас.

«Вместе с военной мобилизацией пора бы уже подумать об идеологической. Люди должны знать, за что воюем. Не сами себе там что-то думать, а государство должно объясниться с народом. Ну, мне так кажется», — такое мнение высказал телеграм-канал «Иркутский суетолог», и с ним согласилась Елена Т.: «Это бы в первую очередь, вместе с мобилизацией экономики, культуры, социально-бытовой сферы. И тогда, возможно, могла бы не понадобиться военная…»

«Теперь мы начинаем. Но очень важно, чтобы с частичной мобилизацией военнообязанных была и духовная мобилизация общества. Потреб[ительству] внутри страны должен также быть дан бой, как и нацистской нечисти на фронте. Победить нас может только «Гнойник довольства и покоя». И мы не имеем права его пустить внутрь себя окончательно, мы обязаны его вырвать. Вместе с его идолами вроде Пугачевой и Ко», — сообщает телеграм-канал «Ерофей Палыч».

В. Корецкий. Народ и армия непобедимы! Плакат СССР. 1941

С этим мнением соглашается Жанна П.: «Посмотрите, как праздновали в Москве, что творится на дискотеках и в кабаках, какие концерты дает Меладзе и что себе позволяет Пугачева. Это все про это».

«Путиным приняты три ключевые, с нашей точки зрения, решения: принятие в состав России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей (после волеизьявления народа), частичная мобилизация (пока 300 000 человек), явное сообщение Западу, что в случае угрозы нашей территории и безопасности мы применим СЯО. Решения правильные и давно назревшие. Если хунта и ее хозяева не уймутся — сначала зима для [киевского режима] и Запада станет холодной, а в пределе — ядерной. Вы решили Россию уничтожить? Тогда мы вас, бесов и содомитов, сожжем в ядерном огне. Без России мира не будет», — пишет телеграм-канал «V Z: Империя наносит ответный удар».

Пользователи соглашаются этими мнениями. «Давно пора! Родину нужно защитить», — пишут в социальных сетях.