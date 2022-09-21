Москва, 21 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Матери правильно волнуются, но в России достаточно специалистов, готовых выполнить задачи специальной военной операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Дарья Драй ИА REGNUM Геннадий Зюганов

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«Мамы правильно волнуются, но если посмотреть штатное расписание всех силовых ведомств, у нас погоны носят, оружие почти 3 млн человек — это огромная хорошо обученная, оснащённая армия, которая прошла испытание и Афганской войной, чеченскими кампаниями, и той ситуацией, которая складывалась в Сирии, и оперативной обстановкой в Донбассе», — сказал Зюганов.

«Там вполне достаточно людей профессиональных, грамотных, которые способны принять разумное решение для обеспечения успеха на поле боя», — отметил парламентарий.

«Что касается мобилизации по военно-учетным специальностям, востребованы будут те, кто непосредственно сегодня в состоянии управлять сухопутными войсками, обеспечивать необходимую связь и противовоздушно оборону», — перечислил коммунист.

«Таких — я тоже посмотрел — за последние пять лет в резерве достаточно много», — констатировал парламентарий.

«Если некоторых из них призвать на службу и обеспечить им соответствующую подготовку и оснащение, они в состоянии выполнить любую задачу. Для этого у страны есть возможности», — подчеркнул Зюганов.

По его убеждению, «никакой всеобщей мобилизации не нужно».