Астана, , 11:46 — REGNUM Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая подписали меморандум о развитии взаимных расчетов в юанях в Казахстане. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба казахстанского финансового регулятора.

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«Заключение меморандума стало новым шагом в укреплении казахстанско-китайского сотрудничества в финансовой сфере между Казахстаном и Китаем и будет способствовать более широкому использованию национальных валют в трансграничных расчётах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это также должно содействовать развитию торговли между странами. Документ был подписан в рамках финансового сотрудничества по применению нацвалют при взаимных расчетах.