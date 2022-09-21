Железноводск, Ставропольский край, 21 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Актер и режиссер Сергей Пускепалис, погибший в результате ДТП 20 сентября, будет похоронен в городе Железноводске Ставропольского края. Об этом сообщили в Ярославском театре драмы имени Федора Волкова, художественным руководителем которого являлся актер. Похороны состоятся 23 сентября. До этого, 22 сентября, пройдет прощание с актером в Ярославском театре.

Сергей Пускепалис на сцене Волковского

Железноводск выбран местом похорон, потому что Сергей Пускепалис там рос, учился в школе №2, здесь родился его сын. Позже Пускепалис обосновался на постоянное место жительства в этом городе, построив дом.

«На Кавминводах прекрасный климат, и там мой дом, мы живем на два города — Москва и Железноводск. На праздники стараемся приезжать на Кавказ, как бы я ни был загружен работой, стараюсь не нарушать традицию и встречать Новый год в Железноводске», — рассказывал актер в интервью «Комсомольской правде».

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Пускепалис погиб 20 сентября в Ярославской области. Его бронированный автомобиль, который он переправлял для участников спецоперации, попал в ДТП. Погибли актер и водитель.