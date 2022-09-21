* Талибы — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 11:44 — REGNUM В афганской провинции Каписа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли ударам палкой двух женщин и двух молодых мужчин по обвинению во внебрачной связи. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганские женщины United Nations

Согласно источникам, радикалы нанесли каждому из них по 49 ударов палкой.

Согласно источникам, все наказанные являются жителями уезда Кохистан Хеза Авай.

Следует отметить, что за последний месяц местный талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) суд в Каписе приговорил к ударам палкой нескольких человек по разным обвинениям.

Не так давно двое мужчин были публично наказаны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Ниджраб по обвинению в «моральном разложении».