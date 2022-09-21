* запрещённая в России организация

Кабул, , 11:42 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел по борьбе с наркотиками заявил, что даже один джериб земли в стране не был засажен наркотическими растениями. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Наркотики @DarakJo

Абдул Хак Ахунд сообщил об этом 20 сентября, когда представлял отчёт по этому вопросу. Он сказал, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добился больших успехов в борьбе с наркотиками.

С другой стороны, представители управления по борьбе с наркотиками заявили, что в прошлом году они уволили две тысячи человек и приняли более двух тысяч новых сотрудников.

В то время как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассказывают о своих достижениях в борьбе с наркотиками, наблюдатели и независимые организации сообщают о беспрецедентном росте выращивания и торговли наркотиками в Афганистане.

Ранее в отчёте Atlantic Council (нежелательная в России организация) говорилось, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, торговля различными видами наркотиков в стране процветает.

Судя по этому отчёту, приказ лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о запрете наркотиков в Афганистане не только не был выполнен, а был «чистой воды пропагандистской уловкой».

Страны региона, в том числе российские официальные лица, неоднократно выражали обеспокоенность ростом выращивания, производства и оборота наркотиков в Афганистане при власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).