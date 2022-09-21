«Талибан»* заявил об успехах в борьбе с наркотиками в Афганистане
Кабул, 21 сентября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Заместитель министра внутренних дел по борьбе с наркотиками заявил, что даже один джериб земли в стране не был засажен наркотическими растениями. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Абдул Хак Ахунд сообщил об этом 20 сентября, когда представлял отчёт по этому вопросу. Он сказал, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добился больших успехов в борьбе с наркотиками.
С другой стороны, представители управления по борьбе с наркотиками заявили, что в прошлом году они уволили две тысячи человек и приняли более двух тысяч новых сотрудников.
В то время как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассказывают о своих достижениях в борьбе с наркотиками, наблюдатели и независимые организации сообщают о беспрецедентном росте выращивания и торговли наркотиками в Афганистане.
Ранее в отчёте Atlantic Council (нежелательная в России организация) говорилось, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, торговля различными видами наркотиков в стране процветает.
Судя по этому отчёту, приказ лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о запрете наркотиков в Афганистане не только не был выполнен, а был «чистой воды пропагандистской уловкой».
Страны региона, в том числе российские официальные лица, неоднократно выражали обеспокоенность ростом выращивания, производства и оборота наркотиков в Афганистане при власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).