Чебоксары, , 11:41 — REGNUM В Чебоксарах два человека госпитализированы в результате аварии с участием маршрутного автобуса. На месте ДТП работает полиция, сообщает в телеграм-канале ГИБДД Чувашии.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло утром 21 сентября на Сугутском мосту в Чебоксарах. По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля МАЗ столкнулся с впереди идущим автобусом, следовавшим по маршруту Чебоксары — Новочебоксарск. В ГИБДД Чувашии отмечают, что в результате происшествия пострадали два пассажира, они доставлены в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, что 15 сентября в ДТП с участием четырёх транспортных средств одна из машин загорелась, водитель погиб.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии за нарушениями правил дорожного движения будут следить с воздуха — при помощи беспилотников. Рейды будут проводиться на наиболее аварийных участках.

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