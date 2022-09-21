Якутск, 21 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Якутске проводится процессуальная проверка по факту избиения ребёнка. На несовершеннолетнего напал незнакомый мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Екатерина Стрельцова Пострадавший ребёнок

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Инцидент произошёл 16 сентября. Устанавливается степень тяжести вреда, который нанесли ребёнку действия мужчины. По итогам проверки правоохранители намерены принять решения.

«Будут приняты меры к установлению личностей участников инцидента, степени тяжести вреда, полученного пострадавшим, а также иных причин и обстоятельств произошедшего», — отметили в следственном комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле 54-летний мужчина избил 14-летнего подростка. У несовершеннолетнего был черепно-мозговая травма.